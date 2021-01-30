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"Фиорентина" - "Торино" - 1:1

Даже вдевятером "Фиорентина" была близка к победе в матче 20-го тура итальянской серии А, однако гол Белотти на 88-й минуте принес "Торино" ничью – 1:1. У "фиалок" отметим гол на счету французской легенды Франка Рибери. Флорентийцы Кастровили и Миленкович покинули поле из-за красных карточек.

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