FIS обновила требования для белорусов: фристайлисты ждут допуска в команде

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда актуализировала требования к белорусским атлетам для получения индивидуального нейтрального статуса AIN. Однако ничего нового для себя наши спортсмены не узнали. Парни и девушки и так следуют политике ведомства из швейцарского Оберхофена. Об этом эксклюзивно "Первому информационному" заявил главный тренер сборной страны по фристайлу Михаил Курлович. Информация о критериях допуска, а также различных изменениях застала нашу дружину на кэмпе в Китае. Лишь на этой неделе команда вернулась из Поднебесной, к слову, не с пустыми руками! Так, две медали на летнем Гран-при завоевала Анна Гуськова. Специалист по прибытии рассказал, что в рамках сбора ему удалось пообщаться с представителями FIS по поводу допуска к командным турнирам.

Михаил Курлович, главный тренер сборной Беларуси по фристайлу:

"Глобально сильных изменений нет, при этом были представители FIS в Китае. Я с ними общался, также дополнительно обсуждали вопрос допуска нас в команде. Было сказано, что эти шаги будут делаться, и Универсиады - это уже первый старт, где мы можем выступать в команде. Если все будет продолжаться так же положительно, то есть вероятность, что на юниорский чемпионат мира они будут рассматривать также вариант допуска. Это обсуждается, шаги делаются, работа ведется".

Сейчас сборная начинает подводиться к Республиканским соревнованиям по специальной двигательной подготовке, где атлеты будут демонстрировать свою силу и выполнение прыжков на классической батутной сетке. Что касается международного соревновательного года, то зимний сезон стартует по традиции в финской Руке этапом Кубка Европы в декабре.