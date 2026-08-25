ФК "Ислочь" возглавил турнирную таблицу Высшей лиги

В белорусской Высшей лиге завершился 19-й тур. Главные новости - смена лидера и возвращение Игоря Криушенко к тренерской работе. Теперь турнирную таблицу возглавляет "Ислочь". В центральном поединке команда минимально обыграла минское "Динамо".

Матч "Ислочи" и минского "Динамо" можно смело называть центральным в 19-м туре Высшей лиги. Оба клуба претендуют на первое место в турнирной таблице, но для этого нужно побеждать. Получится ли это сделать у кого-то из соперников или поединок завершится ничейным результатом? У команд есть 90 минут, чтобы дать ответ на этот вопрос.

Дмитрий Комаровский, тренер ФК "Ислочь" (Минский район):

"На мой взгляд, первый тайм мы осторожно, робко входили в игру. Мы готовились к игре, знали сильные стороны этого организованного, сильного соперника, который по достоинству является грандом белорусского футбола".

Как и бывает в матчах такого статуса, все решил один точный удар на 79-й минуте. Расторопнее всех в штрафной "Динамо" оказался Александр Бутько. 1:0 - победа "Ислочи". Нужная и важная команда теперь возглавляет турнирную таблицу - 37 баллов, минчане вторые - 36 очков и три игры в запасе. Отметим, для "волков" это седьмой успех подряд и это клубный рекорд.

Александр Шагойко, главный тренер ФК "Динамо-Минск":

"Мне кажется, футболисты уровня мастерства, которое есть у "Динамо", должны реализовывать те моменты, которые у нас были".

В Жодино "Торпедо-БелАЗ" и "Днепр" закрывали программу 19-го тура. Команды сыграли вничью - 0:0. "Автозаводцы" не могут победить пять матчей подряд в рамках Высшей лиги. У могилевчан та же история, 0 из 6 поединков.

Это была первая игра для Игоря Криушенко на посту главного тренера "Днепра", который в таблице идет на 15-м месте.

Следующий 20-й тур Высшей лиги начнется 28 августа. "МЛ Витебск" и "Нафтан" его откроют, а завершится 30-го числа матчем БАТЭ и "Минска".