ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Ракитич, Видаль и Гризманн - на выход. "Барселона" затеяла перестройку в летнее трансферное окно

По сообщению испанской спортивной прессы, "Барселона" намерена провести серьезную перестройку кадров в ближайшее трансферное окно, которое запланировано на это лето. В числе возможных уходов, кроме названного трио, Юмтити, Коутиньо и другие.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все