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ФК БАТЭ представил новые форму и эмблему команды

Традиционные желтый и синий цвета и три звезды на логотипе. БАТЭ накануне представил новые форму и эмблему команды. Фамилии игроков нанесены на белорусском языке.

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