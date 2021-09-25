"Гомель" поделил очки с брестским "Динамо" на старте 24-го тура чемпионата Беларуси по футболу и не сумел таким образом догнать в турнирной таблице "Рух". Клуб Ивана Биончика владел преимуществом, но так и не воплотил его в забитые мячи - безголевая ничья, "южане" остаются на 5 месте в турнирной таблице в двух баллах от "Руха".