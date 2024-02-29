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ФК "Интер" победой над "Аталантой" увеличил отрыв от конкурентов
Крупная победа над футбольным клубом "Аталантой" 28 февраля позволила миланскому "Интернационале" еще больше увеличить отрыв в турнирной таблице итальянской Серии А.
"Нерадзурри" накануне забил 4 мяча в ворота Бергамо и теперь опережает ближайшего преследователя "Ювентуса" на 12 баллов.
С начала 2024 года "Интер" выиграл все 11 матчей во всех турнирах с общим счетом 30:4. Также команда Симоне Индзаги - самая забивающая среди всех клубов топ-5 европейских ведущих футбольных лиг.
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