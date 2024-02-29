ФК "Интер" победой над "Аталантой" увеличил отрыв от конкурентов

Крупная победа над футбольным клубом "Аталантой" 28 февраля позволила миланскому "Интернационале" еще больше увеличить отрыв в турнирной таблице итальянской Серии А.

"Нерадзурри" накануне забил 4 мяча в ворота Бергамо и теперь опережает ближайшего преследователя "Ювентуса" на 12 баллов.