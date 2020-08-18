ФК "Интер" в финале

Миланский "Интер" стал вторым финалистом Лиги Европы. Накануне в 1/2-й "нерадзурри" не оставили шансов донецкому "Шахтеру" - 5:0. Встреча прошла на нейтральном поле в Дюссельдорфе. Дубли оформили Лаутаро Мартинес и Лукаку. Еще один гол на счету Д'Амброзио. Таким образом, "Интер" забил 111 мячей во всех турнирах в нынешнем сезоне, 81 из которых - в серии "А". Это лучший результат клуба за 90 лет. В решающем матче Лиги Европы команда Антонио Конте, который, к слову, впервые в тренерской карьере вышел в еврокубковый финал, померится силами с "Севильей", которая была сильнее "Манчестер Юнайтед". Матч состоится 19 августа.





