ФК "Лион" в полуфинале

"Лион" победил "Манчестер Сити" в четвертьфинале Лиги чемпионов. Игра на стадионе "Жозе Алваладе" в Лиссабоне завершилась со счетом 3:1. В середине первого тайма форвард "Лиона" Максвелл Корне открыл счет встречи. На 69-й минуте Кевин де Брюйне восстановил паритет. Спустя 10 минут вышедший на замену Мусса Дембеле реализовал выход один на один с вратарем. Еще через восемь минут француз оформил дубль. В полуфинале Лиги чемпионов "Лион" сыграет с "Баварией", параллельно "Лейпциг" встретится с "ПСЖ". Впервые в истории существования турнира в 1/2 нет ни одной команды из Испании, Англии или Италии.