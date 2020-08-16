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ФК "Лион" в полуфинале
"Лион" победил "Манчестер Сити" в четвертьфинале Лиги чемпионов. Игра на стадионе "Жозе Алваладе" в Лиссабоне завершилась со счетом 3:1. В середине первого тайма форвард "Лиона" Максвелл Корне открыл счет встречи. На 69-й минуте Кевин де Брюйне восстановил паритет. Спустя 10 минут вышедший на замену Мусса Дембеле реализовал выход один на один с вратарем. Еще через восемь минут француз оформил дубль. В полуфинале Лиги чемпионов "Лион" сыграет с "Баварией", параллельно "Лейпциг" встретится с "ПСЖ". Впервые в истории существования турнира в 1/2 нет ни одной команды из Испании, Англии или Италии.
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