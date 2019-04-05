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ФК "Минск" - "Динамо-Минск". Прямая трансляция на "Беларусь 5" в 18:00

Столичное дерби ждет поклонников игры № 1 сегодня. В рамках второго тура чемпионата Беларуси футбольный клуб "Минск" примет "Динамо". "Бело-синие" в стартовом туре победили "Славию"1:0, горожане поделили очки с "Витебском" 0:0. Удастся ли динамовцам продлить победную серию, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5". Начало игры в 18:00. Также в пятницу "Городея" примет "Витебск".

Обзор 1-го тура чемпионата Беларуси по футболу смотрите здесь

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