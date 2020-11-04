ФК "Минск" пробился во 2 раунд квалификации женской Лиги чемпионов

Футболистки "Минска" успешно стартовали в квалификации женской Лиги чемпионов. Сегодня в домашнем поединке первого отборочного раунда "горожанки" разгромили латвийский клуб РФШ. Несмотря на преимущество, вскрывать оборону клуба из Риги нашим девушкам было непросто. Поэтому на помощь пришли стандарты. Так, на 18-й минуте штрафной Ксении Кубичной обернулся рикошетом и первым голом. А пенальти на 50-й и 80-й минутах в исполнении Любови Шматко и Генриетты Акабы позволили довести игру до крупной победы - 3:0.