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ФК "Минск" проигрывает "Тронхейму" в первом раунде квалификации женской Лиги чемпионов

ФК "Минск" все же проигрывает "Тронхейму" в первом раунде квалификации женской Лиги чемпионов. Армиса Куч счет сравняла, но Лиса-Мария Утланд принесла победу "Русенборгу" - 2:1. Именно норвежский клуб шагнул в полуфинальную стадию отбора. В эти минуты еще один белорусский клуб - "Динамо-БГУФК" - сражается за выход в следующий раунд с кипрским "Аполлоном".

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