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ФК "Неман" усилил состав

Юрий Козлов и АлександрДжигеро продолжат карьеру в "Немане". Оба контракта рассчитаны доконца сезона 2021 года. Джигеро, напомним, защищал цвета ФК "Смолевичи",а Козлов выступал за "Слуцк".

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