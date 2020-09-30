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ФК "Неман" выходит в 1/8 финала Кубка Беларуси

"Неман" выходит в 1/8 финала чемпионата Беларуси по футболу. На выезде команда Игоря Ковалевича одолела "Слоним" 3:1. В субботу занимающие второе место в таблице чемпионата страны гродненцы на выезде оспорят путевку в четвертьфинал кубка с мозырской "Славией".

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