ФК "Неман" выходит в 1/8 финала Кубка Беларуси

"Неман" выходит в 1/8 финала чемпионата Беларуси по футболу. На выезде команда Игоря Ковалевича одолела "Слоним" 3:1. В субботу занимающие второе место в таблице чемпионата страны гродненцы на выезде оспорят путевку в четвертьфинал кубка с мозырской "Славией".