ФК "РБ Лейпциг" - лидер Бундеслиги

Футбольный клуб РБ "Лейпциг" - лидер турнирной таблицы Бундеслиги на эту минуту. Взобраться на вершину позволила разгромная виктория в поединке против Фортуны, 3:0. Голы "Лейпциг" стал забивать со второй минуты. Однако по потерянным очкам в таблице чемпионата впереди и вовсе "Боруссия-Менхенгладбах". А вот позади гранды – "Бавария" и "Дортмунд".