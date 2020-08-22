ФК "Севилья" победила в Лиге Европы

Испанская "Севилья" в четвертый раз за последние семь сезонов выиграла Лигу Европы УЕФА. Всего же это шестая победа "красно-белых" во втором по значимости клубном турнире Старого Континента. Накануне в Кельне был повержен миланский "Интер" - 3:2. На пенальти от Лукаку "андлузцы" ответила дублем Де Йонга. "Нерадзурри" еще до перерыва сравняли счет благодаря удару Годин. Точка в финале была поставлена на 74-й минуте. Диего Карлос пробил через себя. И Лукаку переправил мяч в сетку. Лучшим игроком финала признан Де Йонг. А для главного тренера "Севильи" Лопетеги этот трофей стал первым в клубной карьере.