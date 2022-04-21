3.67 BYN
На очередном заседании исполкома ФХБ утвердили кандидатуры главных тренеров сборных команд
На очередном заседании исполкома Федерации хоккея Беларуси утвердили кандидатуры главных тренеров сборных команд. Так Крэйг Вудкрофт продолжит работу с национальной командой Беларуси в качестве главного тренера, Сергей Стась ввиду успешного выступления молодежной сборной на прошедшем чемпионате мира IA сохранит пост рулевого в U-18. Дмитрий Шульга возглавит юниоров. Вопрос назначения главного тренера U-17 перенесен на более поздние сроки в связи с тем, что ФХБ направила заявку на участие белорусского клуба в чемпионате Молодежной хоккейной лиги.