За океаном в сильнейшей хоккейной лиге планеты "Флорида Пантерз" обыграла "Дэтроид Рэд Уингз" со счетом 6:1. Для "котов" это был второй матч за два дня, при этом в предыдущем они также поразили ворота соперника 6 раз.