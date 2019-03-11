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"Флорида Пантерз" обыграла "Дэтроид Рэд Уингз" со счетом 6:1

За океаном в сильнейшей хоккейной лиге планеты "Флорида Пантерз" обыграла "Дэтроид Рэд Уингз" со счетом 6:1. Для "котов" это был второй матч за два дня, при этом в предыдущем они также поразили ворота соперника 6 раз.

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