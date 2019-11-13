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"Флорида" побеждает "Бостон"
Невероятный камбэк в Национальной хоккейной лиге. "Флорида" также побеждает своего соперника в серии буллитов, им стал "Бостон". Однако отыгрывается после счета 0:4, который куб арены фиксировал к концу второго периода. И уже в послематчевой лотерее сильнее были именно "пантеры", 5:4.
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