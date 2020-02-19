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Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала. "Аталанта" - "Валенсия" 4:1

Футбол. Лига чемпионов. Обзор матча 1/8 финала: "Аталанта" - "Валенсия". Счет 4:1

Итоги первых матчей:

"Боруссия" - ПСЖ 2:1
"Атлетико М" - "Ливерпуль" 1:0
"Аталанта" - "Валенсия" 4:1
"Тоттенхэм" - "РБ Лейпциг" 0:1

Cмотрите прямые трансляции матчей и тематические обзоры Лиги чемпионов УЕФА на телеканале "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".

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