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Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала. "РБ Лейпциг" - "Тоттенхэм" 3:0

Футбол. Лига чемпионов. Обзор матча 1/8 финала: "РБ Лейпциг" - "Тоттенхэм". Счет 3:0

Итоги первых матчей:

"РБ Лейпциг" - "Тоттенхэм" 3:0
"Валенсия" - "Аталанта" 3:4
ПСЖ - "Боруссия" 2:0
"Ливерпуль" - "Атлетико М" 2:3

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