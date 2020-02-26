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Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала. "Реал Мадрид" - "Манчестер Сити" 1:2

Футбол. Лига чемпионов. Обзор матча 1/8 финала: "Реал Мадрид" - "Манчестер Сити". Счет 1:2

Итоги первых матчей:

"Челси" - "Бавария"0:3
"Наполи"- "Барселона" 1:1
"Реал Мадрид"- "Манчестер Сити" 1:2
"Лион"- "Ювентус" 1:0

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