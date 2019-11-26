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Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Групповой этап. Тур 5. "Црвена Звезда" - "Бавария" 0:6
Футбол. Лига чемпионов. Обзор матча группового этапа: "Црвена Звезда" - "Бавария". Счет 0:6
Итоги игрового дня:
"Локомотив" - "Байер" 0:2
"Галатасарай" - "Брюгге" 1:1
"Реал Мадрид" - ПСЖ 2:2
"Тоттенхэм" - "Олимпиакос" 4:2
"Манчестер Сити" - "Шахтер Д" 1:1
"Ювентус" - "Атлетико М" 1:0
"Црвена Звезда" - "Бавария" 0:6
"Аталанта" - "Динамо Загреб" 2:0
Cмотрите прямые трансляции матчей и тематические обзоры Лиги чемпионов УЕФА на телеканале "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".
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