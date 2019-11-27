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Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Групповой этап. Тур 5. "Валенсия" - "Челси" 2:2
Футбол. Лига чемпионов. Обзор матча группового этапа: "Валенсия" - "Челси". Счет 2:2
Итоги игрового дня:
"Зенит" - "Лион" 2:0
"Валенсия" - "Челси" 2:2
"Барселона" - "Боррусия" 3:1
"Славия" - "Интер" 1:3
"Лилль" - "Аякс" 0:2
"Генк" - "Ред Булл" 1:4
"Ливерпуль" - "Наполи" 1:1
"РБ Лейпциг" - "Бенфика" 2:2
Cмотрите прямые трансляции матчей и тематические обзоры Лиги чемпионов УЕФА на телеканале "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".
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