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Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Групповой этап. Тур 6. "Динамо Загреб" - "Манчестер Сити" 1:4

Футбол. Лига чемпионов. Обзор матча группового этапа: "Динамо Загреб" - "Манчестер Сити". Счет 1:4

Итоги игрового дня:

"Шахтер Д" - "Аталанта" 0:3
"Динамо Загреб" - "Манчестер Сити" 1:4
"Брюгге" - "Реал Мадрид" 1:3
"Атлетико М" - "Локомотив" 2:0
"Байер" - "Ювентус" 0:2
ПСЖ - "Галатасарай" 5:0
"Олимпиакос" - "Црвена Звезда" 1:0
"Бавария" - "Тоттенхэм" 3:1

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