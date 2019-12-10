Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Групповой этап. Тур 6. "Ред Булл" - "Ливерпуль" 0:2
Футбол. Лига чемпионов. Обзор матча группового этапа: "Ред Булл" - "Ливерпуль". Счет 0:2
Итоги игрового дня:
"Ред Булл" - "Ливерпуль" 0:2
"Наполи" - "Генк" 4:0
"Челси" - "Лилль" 2:1
"Боррусия" - "Славия" 2:1
"Лион" - "РБ Лейпциг" 2:2
"Бенфика" - "Зенит" 3:0
"Аякс" - "Валенсия" 0:1
"Интер" - "Барселона" 1:2
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