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Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Групповой этап. Тур 6. "Ред Булл" - "Ливерпуль" 0:2

Футбол. Лига чемпионов. Обзор матча группового этапа: "Ред Булл" - "Ливерпуль". Счет 0:2

Итоги игрового дня:

"Ред Булл" - "Ливерпуль" 0:2

"Наполи" - "Генк" 4:0

"Челси" - "Лилль" 2:1

"Боррусия" - "Славия" 2:1

"Лион" - "РБ Лейпциг" 2:2

"Бенфика" - "Зенит" 3:0

"Аякс" - "Валенсия" 0:1

"Интер" - "Барселона" 1:2

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