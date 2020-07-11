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Футбол. Лига чемпионов. Видеожурнал (11.07.2020)

Смотрите прямые трансляции матчей и тематические обзоры Лиги чемпионов УЕФА на телеканале "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".

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