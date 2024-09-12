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Сборная Беларуси по пляжному футболу начала с победы и обыграла швейцарцев со счетом 9:3

В Испании сборная Беларуси по пляжному футболу с победы начала второй групповой этап квалификации к чемпионату мира.

В эти дни наши спортсмены борются за заветную путевку в испанском Кадисе и пока только побеждают. Сегодня наша дружина сломила сопротивление команды Швейцарии и стала на шаг ближе к заветной цели, победив со счетом 9:3.

Завтра, 11 октября, белорусы встречаются с итальянцами, а завершим третий этап отбора в субботу поединком с датчанами.

Путевки на чемпионат мира завоюют по две лучшие команды из двух квартетов.

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