Сборная Беларуси по пляжному футболу начала с победы и обыграла швейцарцев со счетом 9:3

В Испании сборная Беларуси по пляжному футболу с победы начала второй групповой этап квалификации к чемпионату мира.



В эти дни наши спортсмены борются за заветную путевку в испанском Кадисе и пока только побеждают. Сегодня наша дружина сломила сопротивление команды Швейцарии и стала на шаг ближе к заветной цели, победив со счетом 9:3.