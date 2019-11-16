Швеция и Финляндия квалифицировались на Евро-2020

Швеция и Финляндия по итогам пятничных матчей квалифицировались на чемпионат Европы по футболу. "Тре крунур" в гостях обыграли своего прямого конкурента за путевку - сборную Румынии. На 18-й минуте открыл счет одноклубник нашего Александра Мартыновича представитель "Краснодара" Маркус Берг. На 34-й отличился Робин Куайсон из немецкого "Майнца". Матч так и завершился 2:0. Финны разгромили Лихтенштейн 3:0. Положил начало успеху футболист БАТЭ Яссе Туоминен. Финляндия впервые в истории сыграет на Евро.