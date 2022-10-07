Женская сборная Беларуси по футболу 7 октября проведет товарищеский матч со сборной России

Женская сборная Беларуси по футболу сегодня проведет первый товарищеский матч с россиянками. Это отличная возможность проверить новых футболисток в деле против серьезного соперника, сообщает главный тренер команды Юрий Малеев. В спарринге некоторые лидеры сборной из-за травм не смогут выйти на поле, так что это дополнительная мотивация для молодых.



Поединок пройдет на "Борисов-Арене", стартовый свисток в 17:00. Прямой эфир на "Беларусь 5".