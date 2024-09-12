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Зубры, сказочные цветы, сережки и шляпы - мастер-класс по соломоплетению от Крупского дома ремесел

Крупки готовятся к областному празднику хлеборобов. "Дожинки-2024" принимает Воложин. Украсить торжество белорусским золотом взялись мастера по соломоплетению (видео). 

умельныремесласоломоплетение

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