ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Forbes признал аутсайдера НБА "Нью-Йорк Никс" самым дорогим клубом лиги

Издание Forbes пятый год подряд признало аутсайдера НБА "Нью-Йорк Никс" самым дорогим клубом лиги. Стоимость франшизы оценили в 4 миллиарда 600 миллионов долларов. При таких возможностях "Никс" сейчас занимают лишь 13-ое место в турнирной таблице Восточной конференции. Соотношение побед и поражений - 17:37.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все