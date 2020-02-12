Forbes признал аутсайдера НБА "Нью-Йорк Никс" самым дорогим клубом лиги

Издание Forbes пятый год подряд признало аутсайдера НБА "Нью-Йорк Никс" самым дорогим клубом лиги. Стоимость франшизы оценили в 4 миллиарда 600 миллионов долларов. При таких возможностях "Никс" сейчас занимают лишь 13-ое место в турнирной таблице Восточной конференции. Соотношение побед и поражений - 17:37.



