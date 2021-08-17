"Формула-1" в Сан-Паулу пройдет при полных трибунах

Власти бразильского Сан-Паулу дали согласие на проведение этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" при полных трибунах. Гран-при запланирован с 6 по 7 ноября. Об этом сообщил губернатор штата Жоау Дориа. Одной из причин такого решения является успешная реализация прививочной кампании в столице штата.