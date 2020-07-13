3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Формула-1. Льюис Хэмилтон снова первый
Льюис Хэмилтон одержал победу на втором этапе сезона. Пилот Mercedes финишировал первым на Гран-при Штирии. Эта победа стала для британца 85-й в карьере. Вторым стал Валттери Боттас. А вот главные конкуренты «Мерседеса» пилоты "Феррари"самоустранились на старте. Шарль Леклер во время первого круга гонки неудачно пошел в обгон и спровоцировал аварию с партнером по команде Себастьяном Феттелем. Оба были вынуждены сойти с дистанции, фактически предопределив успех Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса". Лидером общего зачета остался Боттас - благодаря победе на первом этапе Валттери имеет на счету 43 очка. Хэмилтон переместился на вторую строчку в генеральной классификации.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Мне стыдно за нашу власть" - поляк рассказал о байках про Беларусь, которые разошлись в его стране
Всеобщую известность приобрел семейный рецепт хлеба Ирины Жудрик
Уникальный колокол-богатырь подарили православному храму под Брестом
Дело об атаке дрона на базу ОМОН окончено - Павлу Кулаженко и Виталию Потехину предъявлено обвинение
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва