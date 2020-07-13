Формула-1. Льюис Хэмилтон снова первый

Льюис Хэмилтон одержал победу на втором этапе сезона. Пилот Mercedes финишировал первым на Гран-при Штирии. Эта победа стала для британца 85-й в карьере. Вторым стал Валттери Боттас. А вот главные конкуренты «Мерседеса» пилоты "Феррари"самоустранились на старте. Шарль Леклер во время первого круга гонки неудачно пошел в обгон и спровоцировал аварию с партнером по команде Себастьяном Феттелем. Оба были вынуждены сойти с дистанции, фактически предопределив успех Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса". Лидером общего зачета остался Боттас - благодаря победе на первом этапе Валттери имеет на счету 43 очка. Хэмилтон переместился на вторую строчку в генеральной классификации.

