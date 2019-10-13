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"Формула-1": победа Боттаса

Пилот Mercedes Валттери Боттас выиграл Гран-при Японии в классе автогонок "Форумла-1". Второй - гонщик Ferrari Себастьян Феттель. Тройку призеров замкнул Льюис Хэмилтон на Mercedes.

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