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"Формула-1" вернется в июле

"Формула-1" возвращается! Первые два этапа автогонок пройдут вначале июля в австрийском Шпильберге. Далее команды будут перемещаться так: венгерский Будапешт, британский Сильверстоун, испанская Барселона, бельгийский Спа и итальянский Монца. Остальной календарь составят позже. Первые гонки пройдут без зрителей. Члены команд будут летать на чартерных рейсах, а по прибытии на место гонок их изолируют от местного населения.

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