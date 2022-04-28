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Форум атлетов Беларуси и России продолжается в Минске
Второй Национальный форум атлетов с участием звезд белорусского и российского спорта сегодня утром стартовал в штаб-квартире НОК Беларуси. Говорили о планах, но отдали должное и недавним заслугам. За качественную подготовку и успешное выступление спортсменов в Пекине дополнительное финансирование по 200 тысяч рублей получили белорусские федерации биатлона и фристайла. А в истории успехи Анны Гуськовой и Антона Смольского останутся, в том числе и на почтовых марках. Андрей Козлов подробнее.
Пресс-центр штаб-квартиры НОК Беларуси начал работу ранее официального старта II Национального форума атлетов. Группа журналистов наших СМИ, а также внушительный российский коллектив коллег ждали руководителей олимпийских комитетов: Беларуси - Виктора Лукашенко и России - Станислава Позднякова. Те появились со спортивной точностью - в назначенную минуту. Интервью давали вместе, что, согласитесь, говорит о тесном общении.
Спортсмены - ведь они борцы, и если для них создаются такие сложные условия, это, наоборот, лишний стимул для того, чтобы это превзойти, победить.Станислав Поздняков, глава Олимпийского комитета России:
Наши спортсмены очень быстро нашли общий язык. Работа наших олимпийских комитетов не ограничивается только спортом высших достижений. Безусловно, для нас сегодня становится наиболее актуальной тема тренерских образовательных проектов.
В прошлом блестящие спортсмены, а ныне руководители спортивных федераций: Александр Викторович Богданович - хоккея, Сергей Алексеевич Рутенко - это теннис, вдвоем за крепким эспрессо (напиток деловых мужчин) обсуждали текущие моменты. У каждого их в достатке - в хоккее состоялся яркий финал с победой «Металлурга», в теннисной федерации раскрывают детали ближайших соревнований.
Мы общались с представителями других видов спорта, сегодня продолжается это общение. На мой взгляд, это необходимо, потому что это и обмен опытом, и обмен взглядами.
В этот день можно было поймать и уникальный кадр нашему оператору: Динара Алимбекова и тут, и вот там - где портреты олимпийских чемпионов. Пока Антон Смольский пользовался повышенным вниманием у российской прессы, руководители олимпийских ведомств Беларуси и России Виктор Лукашенко и Станислав Поздняков занимали места в первом ряду - впереди ждал насыщенный диалог, в котором будет немало занятного.
Я думаю, мы только расширяем границы, которые у нас и без того отсутствовали, а сейчас это еще большее сближение.
Рано или поздно санкции снимутся, а международный уровень только растет, поэтому этому уровню всегда надо соответствовать.
Небольшую, но важную и заметную часть форума заняло чествование наших пекинских медалистов - Анна Гуськова во фристайле и Антон Смольский и биатлоне. После - торжественный момент: гашение марочной продукции. Гуськова особо восхитилась.
Старался зайти инкогнито, но был встречен аплодисментами Александр Карелин - величай борец, Герой России и государственный служащий. Прямиком приехал с кэмпа национальной белорусской хоккейной команды. Вскоре он будет рассматривать купол в штаб-квартире НОК Беларуси - там под его сводами портреты тех белорусов, которые добивались высшей спортивной награды - это золото Олимпиады. Среди них есть друзья и знакомые, к примеру, белорусские борцы - трехкратный Александр Медведь и выпускник юрфака БГУ Камандар Маджидов, он был лучшим в Сеуле в 1988-м.
Дисциплина, усердие, упорство - это определяющие требования, то есть, делают достойным для участия и конкуренции. Всегда говорю, чтобы не усложняли и не ставили перед собой каких-то планетарных задач. Маленькую, но на каждый день.
У них огромный опыт в спорте, и, конечно, хочется с ними общаться и впитывать всю информацию, которую они нам говорят.Вскоре форуму дали старт официально. И те, кто был в президиуме и в зале, обсуждали вопросы разные, но все актуальные. От того, как не утратить мотивацию в сложившейся геополитической ситуации, а также как не пропасть, когда завершается карьера спортсмена.
Софья Великая, двукратная олимпийская чемпионка, реализовалась и как спортсменка, и как мама (у нее двое детей).
А Александр Легков, прекрасный российский лыжник и олимпийский чемпион, рассказывал о своей пестрой биографии, и о моменте, когда искал себя после спорта - это была как раз тема сегодняшней дискуссии. А также о том, как смог себя оправдать - Легкова, как вы помните, несправедливо обвинили в манипуляциях с допинг-пробами.
Сутками ранее его мы застали на трассе в Веснянке. Сначала был мастер-класс для белорусских ребят-лыжников, затем полноценная тренировка: профи до конца. И вот таких встреч участники форума атлетов в Минске обещают много в ближайшие месяцы.
О роли спортсмена в современном обществе продолжили рассуждать и на следующий день. Сейчас подобная поддержка и главное, действие, нужны спортивным сообществам наших стран. Старт задан достойный.
Дать им простой и важный старт. Ребятки, вы нужны, вы деятельные и заметные граждане Беларуси. Приходите, помогайте, включайтесь! И не только в спорте, в этом основная задача форума.Все то, что вы видели в нашем материале, это далеко не все, что происходило в кулуарах и за закрытыми дверями между российскими и белорусскими спортсменами, между руководством российского спорта и нашего. Подобный форум - лишь начало такой плотной и качественной интеграции, которая будет только набирать обороты.
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