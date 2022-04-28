Форум атлетов Беларуси и России продолжается в Минске

Второй Национальный форум атлетов с участием звезд белорусского и российского спорта сегодня утром стартовал в штаб-квартире НОК Беларуси. Говорили о планах, но отдали должное и недавним заслугам. За качественную подготовку и успешное выступление спортсменов в Пекине дополнительное финансирование по 200 тысяч рублей получили белорусские федерации биатлона и фристайла. А в истории успехи Анны Гуськовой и Антона Смольского останутся, в том числе и на почтовых марках. Андрей Козлов подробнее.

Пресс-центр штаб-квартиры НОК Беларуси начал работу ранее официального старта II Национального форума атлетов. Группа журналистов наших СМИ, а также внушительный российский коллектив коллег ждали руководителей олимпийских комитетов: Беларуси - Виктора Лукашенко и России - Станислава Позднякова. Те появились со спортивной точностью - в назначенную минуту. Интервью давали вместе, что, согласитесь, говорит о тесном общении.





Спортсмены - ведь они борцы, и если для них создаются такие сложные условия, это, наоборот, лишний стимул для того, чтобы это превзойти, победить. Станислав Поздняков, глава Олимпийского комитета России: Виктор Лукашенко, глава Национального олимпийского комитета Беларуси

Наши спортсмены очень быстро нашли общий язык. Работа наших олимпийских комитетов не ограничивается только спортом высших достижений. Безусловно, для нас сегодня становится наиболее актуальной тема тренерских образовательных проектов. Виктор Лукашенко, глава Национального олимпийского комитета Беларуси

В прошлом блестящие спортсмены, а ныне руководители спортивных федераций: Александр Викторович Богданович - хоккея, Сергей Алексеевич Рутенко - это теннис, вдвоем за крепким эспрессо (напиток деловых мужчин) обсуждали текущие моменты. У каждого их в достатке - в хоккее состоялся яркий финал с победой «Металлурга», в теннисной федерации раскрывают детали ближайших соревнований.

Мы общались с представителями других видов спорта, сегодня продолжается это общение. На мой взгляд, это необходимо, потому что это и обмен опытом, и обмен взглядами.

В этот день можно было поймать и уникальный кадр нашему оператору: Динара Алимбекова и тут, и вот там - где портреты олимпийских чемпионов. Пока Антон Смольский пользовался повышенным вниманием у российской прессы, руководители олимпийских ведомств Беларуси и России Виктор Лукашенко и Станислав Поздняков занимали места в первом ряду - впереди ждал насыщенный диалог, в котором будет немало занятного.

Я думаю, мы только расширяем границы, которые у нас и без того отсутствовали, а сейчас это еще большее сближение. Андрей Марков, гендиректор акционерного общества «Мой спорт»

Рано или поздно санкции снимутся, а международный уровень только растет, поэтому этому уровню всегда надо соответствовать. Никита Вайлупов, нападающий сборной Беларуси по гандболу

Небольшую, но важную и заметную часть форума заняло чествование наших пекинских медалистов - Анна Гуськова во фристайле и Антон Смольский и биатлоне. После - торжественный момент: гашение марочной продукции. Гуськова особо восхитилась.





Старался зайти инкогнито, но был встречен аплодисментами Александр Карелин - величай борец, Герой России и государственный служащий. Прямиком приехал с кэмпа национальной белорусской хоккейной команды. Вскоре он будет рассматривать купол в штаб-квартире НОК Беларуси - там под его сводами портреты тех белорусов, которые добивались высшей спортивной награды - это золото Олимпиады. Среди них есть друзья и знакомые, к примеру, белорусские борцы - трехкратный Александр Медведь и выпускник юрфака БГУ Камандар Маджидов, он был лучшим в Сеуле в 1988-м.

Дисциплина, усердие, упорство - это определяющие требования, то есть, делают достойным для участия и конкуренции. Всегда говорю, чтобы не усложняли и не ставили перед собой каких-то планетарных задач. Маленькую, но на каждый день. Александр Карелин, член Совета Федерации РФ, Герой России, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе

У них огромный опыт в спорте, и, конечно, хочется с ними общаться и впитывать всю информацию, которую они нам говорят. Вскоре форуму дали старт официально. И те, кто был в президиуме и в зале, обсуждали вопросы разные, но все актуальные. От того, как не утратить мотивацию в сложившейся геополитической ситуации, а также как не пропасть, когда завершается карьера спортсмена. Антон Смольский, серебряный призер Олимпийских игр - 2022 по биатлону

Софья Великая, двукратная олимпийская чемпионка, реализовалась и как спортсменка, и как мама (у нее двое детей).

А Александр Легков, прекрасный российский лыжник и олимпийский чемпион, рассказывал о своей пестрой биографии, и о моменте, когда искал себя после спорта - это была как раз тема сегодняшней дискуссии. А также о том, как смог себя оправдать - Легкова, как вы помните, несправедливо обвинили в манипуляциях с допинг-пробами.

Сутками ранее его мы застали на трассе в Веснянке. Сначала был мастер-класс для белорусских ребят-лыжников, затем полноценная тренировка: профи до конца. И вот таких встреч участники форума атлетов в Минске обещают много в ближайшие месяцы.

О роли спортсмена в современном обществе продолжили рассуждать и на следующий день. Сейчас подобная поддержка и главное, действие, нужны спортивным сообществам наших стран. Старт задан достойный.