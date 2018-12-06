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Форвард Алексей Терещенко до конца сезона подписал контракт с минским "Динамо"

37-летний российский форвард Алексей Терещенко до конца сезона подписал контракт с минским "Динамо". Он стал 11-ым легионером в команде. Отметим, что в рамках пробного контракта с "зубрами" нападающий провел за команду три матча в КХЛ и отметился шайбой в ворота "Нефтехимика".

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