Форвард "Барселоны" Агуэро выбыл минимум на три месяца из-за проблем с сердцем

Три месяца вне футбола. Это как минимум. Из-за проблем с сердцем. Испанская Барселона прокомментировала состояние Агуэро, который был заменен в матче против "Алавеса" из-за тахикардии. Предположительно, его срок вне футбола составит три месяца. Во время матча футболист лег на газон, почувствовав дискомфорт в груди и затруднение дыхания. Эта неприятность - очередная в сезоне у каталонцев. Вследствие финансовых трудностей клуб покинул Месси, главный тренер Куман был отправлен недавно в отставку. Сама команда на протяжении последних месяцев показывала невыразительный футбол.