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ФОТОФАКТ: На стадионе "Динамо" в Минске проходит товарищеский матч футбольных сборных Беларуси и России

ФОТОФАКТ: На стадионе "Динамо" в Минске проходит товарищеский матч футбольных сборных Беларуси и России

На стадионе "Динамо" в Минске проходит товарищеский матч футбольных сборных Беларуси и России.


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