Франк де Бур покинет сборную Нидерландов

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур покинет свой пост. Большинство членов руководства Королевского футбольного союза Нидерландов сильно недовольно выступлением команды на чемпионате Европы. "Оранье" выиграли три матча на групповом этапе, но в 1/8 финала уступили команде Чехии (0:2). Сегодня на Евро очередные матчи плей-офф. Хорватия в 19:00 сыграет против Испании, а Франция в 22:00 - против Швейцарии. Поединки можно увидеть в эфире "Беларусь 5".