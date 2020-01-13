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Франция впервые в истории будет ниже 12 места на чемпионате Европы по гандболу

Сенсация на чемпионате Европы по гандболу. Действующие бронзовые призеры Евро-2018 и чемпионата мира - 2019 – французы - потерпели второе поражение. Накануне трехцветные уступили Норвегии, 26:28. За тур до финиша предварительного раунда Франция потеряла шансы на выход в следующий раунд. Дальше идут норвежцы и Португалия. Очный матч эти команды проведут во вторник.

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