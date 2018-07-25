Француз Бенжамен Павар - автор самого красивого гола на чемпионате мира по футболу-2018

Француз Бенжамен Павар - автор самого красивого гола на чемпионате мира по футболу, который в середине месяца завершился в России. Защитник "трехцветных" и клуба "Штуттгарт" провел этот мяч в противостоянии с Аргентиной в 1/8 финала. Тогда французы одержали волевую викторию 4:3.