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Француз Бенжамен Павар - автор самого красивого гола на чемпионате мира по футболу-2018

Француз Бенжамен Павар - автор самого красивого гола на чемпионате мира по футболу, который в середине месяца завершился в России. Защитник "трехцветных" и клуба "Штуттгарт" провел этот мяч в противостоянии с Аргентиной в 1/8 финала. Тогда французы одержали волевую викторию 4:3.

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