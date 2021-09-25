Француз Л. Тардиф - новый глава Международной федерации хоккея

На посту руководителя он сменил Рене Фазеля, швейцарец до этого возглавлял IIHF на протяжении 27 лет. Выборы прошли на конгрессе в Санкт-Петербурге, где однимиз кандидатов был наш Сергей Гончаров - заместитель председателя Белорусской федерации хоккея. Он вышел в решающий - третий тур голосования вместе с Тардифом и немцем Францем Райндлем. 51 голос из 105 набрал новый президент француз, 34 - за Райндля и 20 за Гончаровым. Кроме этого, сегодня будет избран Совет федерации из 14 человек.