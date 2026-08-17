Французский суд снял все обвинения со сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ

Долгие годы запретов и судебных тяжб завершены. Теперь нет никаких преград для всех представителей сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ.

На минувшей неделе Международная федерация вида спорта заявила, что с 1 января 2027 года белорусская команда будет выступать на состязаниях под эгидой организации с национальной символикой.

Андрей Богданович, старший тренер женской сборной Беларуси по гребле на каноэ:

"Французский суд снял с нас полностью все обвинения. Обвинения были сняты не по сроку давности, а с формулировкой "в связи с недостаточной базой доказательств".

Турниры любого уровня по гребле на байдарках и каноэ преимущественно проводятся в странах Европы. Прежде, из-за запрета на въезд на территорию Евросоюза, некоторые тренеры и атлеты пропускали этапы Кубка мира, планетарные и континентальные регаты. А традиционно именно на данных стартах и разыгрываются олимпийские лицензии. Из-за такого несправедливого бана и невозможности получения соревновательного опыта в том числе минувшей зимой завершила профессиональную карьеру трехкратный призер летних игр Марина Литвинчук.