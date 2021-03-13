Фристайл. Лыжная акробатика. Максим Густик замкнул шестерку сильнейших

Неожиданный результат в мужских соревнованиях. Впервые в сезоне не смог победить лидер Максим Буров из России. Он только десятый, равных не было швейцарцу Пирмину Вернеру. Лучший из белорусов - Максим Густик - добрался до суперфинала, где замкнул шестерку сильнейших. Макар Митрофанов, Станислав Гладченко, Павел Дик и Игорь Дребенков не преодолели квалификацию.



