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Фристайлистка Александра Романовская о завоеванном золоте в Дир-Вэлли

Приятные новости сегодня пришли из американского Дир-Вэлли

Как и год назад, этот горнолыжный курорт вновь стал знаковым местом для белорусских фристайлистов. В 2019 наша Александра Романовская взяла здесь золото чемпионата мира, а сегодня

выиграла медаль высшего достоинства теперь уже на этапе Кубка планеты

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Александра показала не только высокий уровень качества своих прыжков, но и сложность

Причем в очередной раз Александра показала не только высокий уровень качества своих прыжков, но и сложность. Она стала единственной фристайлисткой, которая решилась в главном финале выполнить тройное сальто с двумя винтами и заработала высокую оценку. В этом сезоне в активе нашей спортсменки это уже третья медаль этапов Кубка мира после двух серебряных наград, завоеванных в Китае.

Первое место Александры Романовской позволило ей возглавить погоню за Малым хрустальным глобусом

Награда достанется победительнице общего зачета в лыжной акробатике по итогам сезона. Через неделю битва продолжится уже на этапе Кубка мира в Москве. Через считанные часы наша сборная отправится туда на тренировки. Александра Романовская выйдет на склон в желтой майке лидера. Пожелаем ей и всей нашей команде удачи.

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