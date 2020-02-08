3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Фристайлистка Александра Романовская о завоеванном золоте в Дир-Вэлли
Приятные новости сегодня пришли из американского Дир-Вэлли
Как и год назад, этот горнолыжный курорт вновь стал знаковым местом для белорусских фристайлистов. В 2019 наша Александра Романовская взяла здесь золото чемпионата мира, а сегодня
.
Александра показала не только высокий уровень качества своих прыжков, но и сложность
Причем в очередной раз Александра показала не только высокий уровень качества своих прыжков, но и сложность. Она стала единственной фристайлисткой, которая решилась в главном финале выполнить тройное сальто с двумя винтами и заработала высокую оценку. В этом сезоне в активе нашей спортсменки это уже третья медаль этапов Кубка мира после двух серебряных наград, завоеванных в Китае.
Первое место Александры Романовской позволило ей возглавить погоню за Малым хрустальным глобусом
Награда достанется победительнице общего зачета в лыжной акробатике по итогам сезона. Через неделю битва продолжится уже на этапе Кубка мира в Москве. Через считанные часы наша сборная отправится туда на тренировки. Александра Романовская выйдет на склон в желтой майке лидера. Пожелаем ей и всей нашей команде удачи.
Президент
Все
Конференция по безопасности и "Дожинки" в Мостах - неделя Президента в рубрике "Время Первого"
Александр Лукашенко побывал на "Дожинках" в Мостах
Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Сербии в связи с жертвами на вокзале Нови-Сад
Лукашенко на конференции по безопасности затронул тему геополитической турбулентности
Политика
Все
Общество
Все
150 т гуманитарного груза - "Белая Русь" оказала помощь людям в пострадавших регионах России
Ряды БСЖ пополнились сотрудницами концерна "Белнефтехим"
Дрифтеры со всего мира съехались в Беларусь. Расскажем, зачем
"Мы продолжаем движение к сохранению мира". Участники о конференции по евразийской безопасности
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов