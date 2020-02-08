Фристайлистка Александра Романовская о завоеванном золоте в Дир-Вэлли

Приятные новости сегодня пришли из американского Дир-Вэлли

Как и год назад, этот горнолыжный курорт вновь стал знаковым местом для белорусских фристайлистов. В 2019 наша Александра Романовская взяла здесь золото чемпионата мира, а сегодня

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Александра показала не только высокий уровень качества своих прыжков, но и сложность

Причем в очередной раз Александра показала не только высокий уровень качества своих прыжков, но и сложность. Она стала единственной фристайлисткой, которая решилась в главном финале выполнить тройное сальто с двумя винтами и заработала высокую оценку. В этом сезоне в активе нашей спортсменки это уже третья медаль этапов Кубка мира после двух серебряных наград, завоеванных в Китае.

Первое место Александры Романовской позволило ей возглавить погоню за Малым хрустальным глобусом