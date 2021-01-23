Фристайлисты выступят на этапе Кубка мира в Москве

Белорусские лыжные акробаты сегодня постараются покорить "Воробьевы горы". Московский спортивно-развлекательный комплекс примет очередной этап Кубка мира по фристайлу в этой дисциплине. На прошлых выходных, напомним, серебряную награду завоевала наша Алла Цупер. Также Беларусь в Москве представит еще одна олимпийская чемпионка Пхенчхана Анна Гуськова. У мужчин же переживаем за Максима Густика, Павла Дика, Дмитрия Мазуркевича, Игоря Дребенкова и Вячеслава Тимерцева. В 19 часов начнется прямая трансляция женских и мужских финалов соревнований на "Беларусь 5". Отметим, что следующий этап, 30 января, станет для нас домашним - пройдет в "Раубичах".