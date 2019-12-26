Английская премьер-лига. "Ливерпуль" в 19-м туре гостит у "Лестера"

Лидер Английской премьер-лиги сегодня попытается увеличить отрыв от ближайшего преследователя. "Ливерпуль" в 19-м туре гостит у "Лестера". "Мерсисайдцы" опережают оппонента на 10 очков и имеют игру в запасе. Красные пропустили тур из-за участия в клубном планетарном форуме. Смогут ли "лисы" навязать борьбу лучшей команде мира, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5". Начало в 23:30.