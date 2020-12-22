Футбол. "Челси" громит "Вест Хэм" в 14-м туре АПЛ

Лондонский "Челси" громит "Вест Хэм" и вновь вырывается на пятую позицию в чемпионате Англии по футболу. Гол Тьяго Силвы на 10-й минуте матча с передачи Маунта и дубль Абрахама - к финальному свистку цифры на табло были 3:0. В еще одной встрече игрового дня "Бернли" достаточно неожиданно зарабатывает три очка в матче с "Велверхэмптоном", 2:1.